Дочь Питта и Джоли опять косит под мальчика, она остригла волосы под ноль и одела худи

Поклонники обеспокоены внешним видом звездной наследницы, которая, как передают инсайдеры, переживает из-за судов родителей.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта в последнее время сменила все платья в гардеробе на пацанские вещи. Недавно поклонники заметили девочку в грязном спортивном костюме, и обеспокоились ее одиноким видом и запущенностью, сообщает КП.

После недолго возврата к женственному образу Шайло вновь сбрила волосы под ноль и надела любимые безразмерные худи.

Говорят, что таким образом дочь звездных родителей отреагировала на очередной иск ее матери против отца, в котором Джоли обвинила Питта в рукоприкладстве.

«Шайло мечтает, чтобы родители, наконец, смогли друг друга простить и общаться мирно. Она вспоминает о временах, когда все были вместе. Ей больно видеть, как мама и папа относятся друг к другу», — рассказывал ранее инсайдер.

Но, наверное, звездным родителям более важно выяснять взаимоотношения, нежели заняться дочерью, у которой могут быть серьезные психологические проблемы на фоне этих судов.