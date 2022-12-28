ВС РФ уничтожили ДРГ и свыше 70 наёмников ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили ДРГ, а также свыше 70 бойцов и иностранных наёмников ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В среду, 28 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что за прошедшие сутки спецоперации военные армии России уничтожили свыше 70 иностранных наёмников и единиц личного состава 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар ДНР.

Помимо прочего, близ посёлка городского типа Владимировка на Южно-Донецком участке фронта российскими войсками была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.