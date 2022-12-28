В Минобороны России сообщили о ликвидации гаубичных систем украинской армии, переданных Киеву из США и других стран Запада.

Пресс-секретарь Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО в Донецкой Народной республики российские артиллеристы поразили две американские гаубицы М777 и немецкое гаубичное орудие FH-70, которые состояли на балансе вооружённых сил Украины.

Характерно, что огневые системы М777 и FH-70 являются оружием 155-го калибра, активно эксплуатируемого армиями стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).