Российский дипломат Мария Захарова рассказала неприятную правду о прошлом нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук.

28 декабря представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале, со ссылкой на рекламные материалы сообщила о том, что назначенная главой киевского режима Владимиром Зеленским на пост посла Украины в Болгарии Олеся Илащук ещё недавно была специалистом по «орально-мануальным ласкам».

Захарова отметила, что «именно этим занимается украинская как бы дипломатия» во главе с Зеленским на мировой арене, поэтому в назначении Илащук на данную должность нет ничего удивительного.