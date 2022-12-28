Минобороны России получило партию истребителей Су-57 пятого поколения от ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация поставила в распоряжение оборонного ведомства России партию истребителей Су-57 пятого поколения.

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал в распоряжение Министерства обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в Telegram Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Изготовлена и передана Министерству обороны России очередная партия истребителей Су-57 в рамках реализации запланированной на 2022 год программы вооружения", - говорится в публикации.

Кроме того, ОАК отчиталась о поставках многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35 для Воздушно-космических сил России.