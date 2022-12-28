NYT: США помогают ВСУ целиться в места запуска беспилотников из России

Новостной журнал The New York Times утверждает, что американские спецслужбы помогают украинским войскам в наведении на места запуска российских БПЛА.

Американское издание New York Times со ссылкой на инсайдера уведомляет, что по поручению американского Пентагона войска Соединённых Штатов осуществляют оказание помощи украинским военным в прицельном наведении на места запусков российских ударных беспилотников, которые преимущественно атакуют критически важную энергоинфраструктуру Украины.

По данным аналитиков NYT, военные эксперты из США нередко сталкиваются с трудностями при попытках передать разведданные ВСУ, поскольку войска России запускают свои дроны из разных мест одновременно.