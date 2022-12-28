Шадаев выступил против запрета на выезд российских IT-специалистов за рубеж
2022-12-28 18:46
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выступил против введения ограничений на выезд российских IT-специалистов за рубеж.
28 декабря российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил о том, что не считает необходимым введение каких-либо ограничений на выезд IT-специалистов за пределы России.
Шадаев также заявил о том, что Минцифры детально рассматривает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в рядах Вооружённых сил РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко