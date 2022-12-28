Лавров: территории четырёх новых регионов России должны быть освобождены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территории четырёх новых субъектов Российской Федерации должны быть полностью освобождены от гнёта киевского режима.

28 декабря глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил о том, что территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России после проведения соответствующих референдумов, должны быть полностью освобождены.

Лавров пояснил, что речь идёт об освобождении четырёх новых регионов России от подразделений Вооружённых сил Украины в соответствии с российской конституцией.