Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о подрыве моста в регионе.

В среду сотрудник совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины произвела подрыв моста для движения пешеходов в городе Пологи Запорожской области.

По данным Рогова, население Полог более девяти месяцев испытывает на себе последствия артиллерийских ударов со стороны представителей ВСУ.