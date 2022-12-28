Лавров: США пообещали не отправлять войска в Украину для управления Patriot

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Вашингтон не отправит американских военных в Украину для наведения на цель ЗРК "Пэтриот".

28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что Москва и Вашингтон постоянно поддерживают связь по закрытым дипломатическим каналам. По данным Лаврова, в ходе последнего раунда подобной коммуникации правительство США пообещало не отправлять в Украину собственных солдат для помощи ВСУ в наведении зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По оценкам ряда зарубежных СМИ, украинские войска смогут использовать установки "Пэтриот" лишь через три месяца, поскольку за меньшее время невозможно овладеть знаниями для эксплуатации подобного комплекса.