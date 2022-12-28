Рогов: диверсанты ВСУ взорвали мост в Запорожской области
2022-12-28 20:40
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подрыве пешеходного моста диверсантами ВСУ.
Диверсанты ВСУ совершили теракт на пешеходном мосту в Запорожской области, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Взорван пешеходный мост в Пологах Запорожской области. Теперь у жителей, страдающих от постоянных обстрелов ВСУ, появилась еще одна большая проблема", - сказал он.
Владимир Рогов уточнил, что диверсия произошла днем. Пострадавших нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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