Лавров заявил, что ВС РФ не стремятся к ярким наступательным операциям в ходе СВО

Сергей Лавров заявил, что российские войска не стремятся к ярким наступательным действиям в ходе спецоперации по защите Донбасса.

28 декабря глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пресс-релизе заявил об отсутствии стремления у Вооружённых сил Российской Федерации к ярким наступательным действиям в ходе спецоперации.

Лавров также подчеркнул факт того, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт в кратчайшие сроки, так как основным приоритетом России в рамках специальной военной операции России на Украине является защита мирных жителей и сохранение жизней военнослужащих.