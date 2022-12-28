Лавров заявил, что ВС РФ не стремятся к ярким наступательным операциям в ходе СВО
Сергей Лавров заявил, что российские войска не стремятся к ярким наступательным действиям в ходе спецоперации по защите Донбасса.
28 декабря глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пресс-релизе заявил об отсутствии стремления у Вооружённых сил Российской Федерации к ярким наступательным действиям в ходе спецоперации.
Лавров также подчеркнул факт того, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт в кратчайшие сроки, так как основным приоритетом России в рамках специальной военной операции России на Украине является защита мирных жителей и сохранение жизней военнослужащих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-
-