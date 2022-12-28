Зеленский: целью конфликта с РФ является восстановление целостности Украины

Владимир Зеленский поделился своим видением украинского конфликта с Россией.

Во время вечернего выступления в украинской Верховной раде Владимир Зеленский сообщил, что считает истинной целью киевской администрации при ведении боевых действий против России возвращение всех утраченных Украиной территорий. Также Зеленский назвал немаловажным освобождение пленных украинских солдат.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Киева нет мирного плана по урегулированию конфликта, поскольку он покушается на 4 новых российских региона.