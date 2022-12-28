Лолита показала дорогие часы, подаренные новым возлюбленным
Певица призналась, что вновь влюблена, и что в новых отношениях чувствует себя по-настоящему счастливой.
Лолита Милявская вновь обрела личное счастье. Она призналась, что новый избранник ее радует и балует.
Певица не жалеет о том, что дала шанс настойчивому мужчине, который дарит сегодня не только положительные эмоции, но и дорогие подарки.
Новость о том, что у звезды появился новый кавалер, по Сети разнеслась несколько дней назад. А недавно певица подтвердила домыслы фанатов. Она рассказала, что мужчина «обрывал» ее телефон, и она в определенный момент все же влюбилась в него.
Милявская не скрывает, что в новых отношениях чувствует себя по-настоящему счастливой.
На днях исполнительница похвасталась роскошным подарком от любимого. Ее руку украшали роскошные часы, и Лолита их теперь не снимает.
«Это любимый подарил. Что подарит на Новый год, не знаю. Я ничего не заказывала, у нас лично все происходит. Никогда не знаю, что он намеревается мне дарить», — поделилась звезда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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