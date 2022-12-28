Лолита показала дорогие часы, подаренные новым возлюбленным

Певица призналась, что вновь влюблена, и что в новых отношениях чувствует себя по-настоящему счастливой.

Лолита Милявская вновь обрела личное счастье. Она призналась, что новый избранник ее радует и балует.

Певица не жалеет о том, что дала шанс настойчивому мужчине, который дарит сегодня не только положительные эмоции, но и дорогие подарки.

Новость о том, что у звезды появился новый кавалер, по Сети разнеслась несколько дней назад. А недавно певица подтвердила домыслы фанатов. Она рассказала, что мужчина «обрывал» ее телефон, и она в определенный момент все же влюбилась в него.

Милявская не скрывает, что в новых отношениях чувствует себя по-настоящему счастливой.

На днях исполнительница похвасталась роскошным подарком от любимого. Ее руку украшали роскошные часы, и Лолита их теперь не снимает.

«Это любимый подарил. Что подарит на Новый год, не знаю. Я ничего не заказывала, у нас лично все происходит. Никогда не знаю, что он намеревается мне дарить», — поделилась звезда.