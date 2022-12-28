Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ЗРК Patriot не помогут Украине избежать поражения

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские ЗРК Patriot не помогут Украине избежать поражения.

Он отметил, что эти системы очень хрупкие и дорогие в использовании. При этом они бесполезны против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Макгрегор сказал, что Patriot способны обеспечивать безопасность центров управления или штабов, но на большее они не способны.

Полковник уточнил, что ЗРК Patriot не смогут обеспечить защиту Львова или Киева.