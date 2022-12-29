На Украине хотят ввести новый налог на нужды ВСУ

На Украине могут ввести новый налог для финансирования ВСУ. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, финансирование всех военных расходов бюджета осуществляется за счет средств налогоплательщиков.

Он рассказал, что сейчас чиновники разрабатывают формулу расчета налога на нужды украинских военных.

С 2014 года на Украине был временно введен военный сбор для граждан, который взимается со всех видов доходов.