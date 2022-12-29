NYT: США помогают ВСУ наносить удары по местам запуска беспилотников

Издание The New York Times сообщает, что США помогают ВСУ целиться по местам запуска российских беспилотников.

По информации журналистов, американские силы планируют активнее развивать технологии для раннего выявления беспилотников.

Это поможет украинским военным сбивать дроны при помощи ракет, пуль и других доступных средств.

Издание уточняет, что такая помощь оказывается американской стороной в рамках программы, направленной на сокращение возможностей Ирана в производстве БПЛА для передачи России.