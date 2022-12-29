Bloomberg: экспорт газа из России стал самым низким с начала века

Американская газета Bloomberg сообщила о рекордном падении показателей поставок российского газа за рубеж.

Издание Bloomberg уведомляет, что в течение 2022 года экспорт газа из России в страны европейского региона сократился в два раза, что сделало уровень поставок данного российского энергоресурса за рубеж самым низким с начала 21-го столетия. Также в Bloomberg отметили, что после начала спецоперации в Украине Москва нарастила продажу газа Китаю.

Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических спецмерах России на решение стран Запада ввести потолок цен в отношении российской нефти. Согласно указу Путину, Москва не станет поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддерживают лимит цен на них.