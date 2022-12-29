Мерфи: шпионы Евросоюза устраивают диверсии в России по приказу ЦРУ
Американский частный журналист Джек Мерфи утверждает, что Центральное разведывательное управление курирует диверсии спецагентов из ЕС в России.
Независимый расследователь Джек Мерфи со ссылкой на трёх экс-сотрудников ЦРУ сообщил, что американское разведывательное ведомство поручило спящим в России шпионским ячейкам ЕС приступить в осуществлению диверсионных акций на объектах российского военно-промышленного комплекса.
По данным Мерфи, именно с действием европейских диверсантов связаны недавние пожары, возникшие в воинских частях и оборонных предприятиях России. Также Джек Мерфи отметил, что американские шпионы не участвуют в диверсионной деятельности напрямую.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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