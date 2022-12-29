Войска ЗВО России предотвратили прорыв армии Украины к Торскому в ДНР
Бойцы Западного военного округа РФ обороняют населённый пункт Торское в Донецкой Народной республике, пресекая любые попытки наступления ВСУ.
Военные корреспонденты издания "РИА Новости" пообщались с солдатами Западного военного округа России, которые участвуют в оборонительной операции в районе Торского на территории ДНР. Командир бойцов ЗВО РФ рассказал, что их подразделение располагается прямо у линии разграничения с украинскими войсками, которые укрываются в ближайших оврагах.
По словам офицера, ВСУ до трёх раз за сутки обстреливают позиции российских военных из артиллерии и миномётов, а войска России производят ответные выстрели, систематически предотвращая прорыв вражеских сил.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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