Бойцы Западного военного округа РФ обороняют населённый пункт Торское в Донецкой Народной республике, пресекая любые попытки наступления ВСУ.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" пообщались с солдатами Западного военного округа России, которые участвуют в оборонительной операции в районе Торского на территории ДНР. Командир бойцов ЗВО РФ рассказал, что их подразделение располагается прямо у линии разграничения с украинскими войсками, которые укрываются в ближайших оврагах.

По словам офицера, ВСУ до трёх раз за сутки обстреливают позиции российских военных из артиллерии и миномётов, а войска России производят ответные выстрели, систематически предотвращая прорыв вражеских сил.