Лавров: прежние подходы России к отношениям с Западом не работают
Сергей Лавров утверждает, что старые российские подходы к диалогу с западными странами утратили актуальность.
Утром 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что в настоящий момент диалог между Россией и государствами коллективного Запада отсутствует, но может быть возобновлён в будущем.
При этом Лавров подчеркнул, что отныне дипломатические процессы между Россией и западными странами будут вестись по-новому, поскольку прежние принципы в этой сфере более не эффективны.
Примечательно, что ранее Сергей Лавров пообещал, что Москва не станет "бегать" за Соединёнными Штатами с целью восстановить связь по дипломатическим каналам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Плющенко серьезно заболел и даже не смог участвовать в ледовом шоу Снегурочка, где его заменили на другого фигуриста
Музыкальный проюсер Яна Рудковская пожаловалась, что ее супруг, фигурист Евгений Плющенко не смог выйти на лед из-за того, что серьезно болен. Врачам не удалось поставить спортсмена на ноги.Подробнее...
-