Лавров: прежние подходы России к отношениям с Западом не работают

Сергей Лавров утверждает, что старые российские подходы к диалогу с западными странами утратили актуальность.

Утром 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что в настоящий момент диалог между Россией и государствами коллективного Запада отсутствует, но может быть возобновлён в будущем.

При этом Лавров подчеркнул, что отныне дипломатические процессы между Россией и западными странами будут вестись по-новому, поскольку прежние принципы в этой сфере более не эффективны.

Примечательно, что ранее Сергей Лавров пообещал, что Москва не станет "бегать" за Соединёнными Штатами с целью восстановить связь по дипломатическим каналам.