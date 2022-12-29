Минобороны Беларуси: силами войск ПВО сбита украинская ракета ЗРК С-300 в Брестской области

В Минобороны Беларуси заявили, что белорусскими силами войск ПВО была успешно сбита украинская ракета ЗРК С-300 в Брестской области.

29 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-rканале сообщила о том, что силами войск противовоздушной обороны страны была поражена зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.

Отмечается, что осколки сбитой украинской ракеты были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, более подробные детали ракетного инцидента белорусское оборонное ведомство сообщит позже.