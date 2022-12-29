Гладков: ВСУ выпустили 10 снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные выпустили 10 снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в городе Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что украинские бойцы выпустили десять снарядов по таможенному пункту пропуска в Шебекино, однако в результате «прилётов» жертв и пострадавших нет.