Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия обстреляла хутор Стадников и село Муром в Шебекинском городском округе, жертв и пострадавших нет.

29 декабря губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что бойцы украинских войск обстреляли хутор Стадников, повредив остекление в двух частных домовладениях.

Помимо прочего, в селе Муром Шебекинского городского округа в результате «прилётов» со стороны Украины поврежден фасад одного частного жилого дома, однако пострадавших среди мирных жителей Белгородской области нет.