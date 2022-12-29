МО РБ: системы ПВО Беларуси сбили украинскую ракету в Брестской области
В Министерстве обороны Беларуси сообщили о перехвате ракеты ВСУ при заходе в белорусское воздушное пространство.
Пресс-служба Минобороны Республики Беларусь уведомляет, что 26 декабря в период между 10 и 11 часами утра ракета вооружённых сил Украины, выпущенная комплексом С-300, пересекла белорусскую воздушную границу, оказавшись в небе над Добрушским районом Брестской области. Украинский снаряд был оперативно перехвачен белорусскими системами противовоздушной обороны.
Позднее Брестский военный комиссариат опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что заход украинской ракеты в воздушное пространство Беларуси является инцидентом, аналогичным падению ракеты ВСУ в Польше, то есть ВСУ не атаковали белорусские территории специально.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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