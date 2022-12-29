ВСУ обстреляли из миномётов село Гуево и посёлок Тёткино в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о миномётном обстреле со стороны ВСУ села Гуево и посёлка Тёткино в Курской области.
В четверг поздно вечером, 29 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Гуево Суджанского района попало под миномётный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, жертв и пострадавших нет.
Однако в результате обстрела украинскими бойцами из миномётов Тёткино Глушковского района Курской области повреждены шесть частный домовладений, один из домов серьёзно разрушен, в населённом пункте также перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, посёлок частично обесточен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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