ВСУ обстреляли из миномётов село Гуево и посёлок Тёткино в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о миномётном обстреле со стороны ВСУ села Гуево и посёлка Тёткино в Курской области.

В четверг поздно вечером, 29 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Гуево Суджанского района попало под миномётный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины, жертв и пострадавших нет.

Однако в результате обстрела украинскими бойцами из миномётов Тёткино Глушковского района Курской области повреждены шесть частный домовладений, один из домов серьёзно разрушен, в населённом пункте также перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, посёлок частично обесточен.