МО РФ: пленный солдат ВСУ Вовк предостерёг украинцев от участия в СВО

Взятый в плен ВС РФ украинский солдат Александр Вовк предостерёг украинцев от участия в спецоперации.

29 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале опубликовала видеообращение пленённого бойца Вооружённых сил Украины Александра Вовка к соотечественникам, планирующим вступить в ряды ВСУ для участия в спецоперации.

«Ребята, не идите сюда. Нечего тут делать. Сидите дома», - обратился Вовк к украинцам, предостерегая их от участия в специальной военной операции России на Украине.

Украинский боец также рассказал о том, что командование ВСУ бросило личный состав его подразделения «умирать на мясо» без боеприпасов, еды и воды.