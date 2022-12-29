МО РФ: пленный солдат ВСУ Вовк предостерёг украинцев от участия в СВО
Взятый в плен ВС РФ украинский солдат Александр Вовк предостерёг украинцев от участия в спецоперации.
29 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале опубликовала видеообращение пленённого бойца Вооружённых сил Украины Александра Вовка к соотечественникам, планирующим вступить в ряды ВСУ для участия в спецоперации.
«Ребята, не идите сюда. Нечего тут делать. Сидите дома», - обратился Вовк к украинцам, предостерегая их от участия в специальной военной операции России на Украине.
Украинский боец также рассказал о том, что командование ВСУ бросило личный состав его подразделения «умирать на мясо» без боеприпасов, еды и воды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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