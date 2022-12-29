Минобороны Украины пообещало расследовать инцидент с падением ракеты в Беларуси

APS
2022-12-29 21:17

Пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что ведомство готово провести расследование инцидента с падением ракеты в Беларуси.

При этом в МО подчеркнули, что Украина оставляет за собой безусловное право на оборону, защиту своего неба.

В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел вследствие отражения массированного ракетного удара России.

Украинская сторона готова привлечь к расследованию авторитетных независимых экспертов из-за границы. 

Опубликовано: Светлана Репина







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