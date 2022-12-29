Минобороны Украины пообещало расследовать инцидент с падением ракеты в Беларуси
Пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что ведомство готово провести расследование инцидента с падением ракеты в Беларуси.
При этом в МО подчеркнули, что Украина оставляет за собой безусловное право на оборону, защиту своего неба.
В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел вследствие отражения массированного ракетного удара России.
Украинская сторона готова привлечь к расследованию авторитетных независимых экспертов из-за границы.
Опубликовано: Светлана Репина
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