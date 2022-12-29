«Это смешно»: Комментарий Юрия Лозы по поводу иска «малыша» с обложки Nirvana
Известный своими комментариями российский музыкант Юрий Лоза оценил скандальный иск американца Спенсера Элдена, который в голом виде появился на обложке легендарного альбома Nirvana «Nevermind».
Мальчик с фотографии требует с музыкантов компенсации из-за якобы его сексуальной эксплуатации в детстве.
Комментируя изображение голого младенца под водой в бассейне, Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвал Nirvana заплатить истцу и решить вопрос «полюбовно».
При этом он осудил действия американца: «То, что это детская порнография — это смешно».
Композитор считает, что Элдену нужно «дать ему немножко денег, чтобы он успокоился».
«Смешно раздувать скандал из-за фотографии маленького мальчика, это не имеет никакого отношения к порнографии», — заключил Лоза.
СМИ ранее сообщали, что Спенсер Элден спустя 30 лет после публикации обложки обвинил Nirvana в распространении запрещенных материалов, заявив, что никогда не получал за тот снимок денег.
Он потребовал от музыкантов не менее $150 тыс.
Опубликовано: Марат Беглов
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