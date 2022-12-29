Глава Минобороны Греции ответил на угрозу со стороны Турции
Николас Панайотопулос подверг критике агрессивную риторику Турции в отношении Греции.
Поведение Турции и ее риторика больше походит на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО, заявил министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглы выступил с прямыми угрозами в адрес Афин, в случае если Греция продолжит расширять свои территориальные воды в Эгейском море.
Речь идет о стремлении Греции расширить территориальный воды вокруг острова Крит до 12 миль.;
Опубликовано: Максим Алексеев
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