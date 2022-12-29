Глава Минобороны Греции ответил на угрозу со стороны Турции

Николас Панайотопулос подверг критике агрессивную риторику Турции в отношении Греции.

Поведение Турции и ее риторика больше походит на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО, заявил министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглы выступил с прямыми угрозами в адрес Афин, в случае если Греция продолжит расширять свои территориальные воды в Эгейском море.

Речь идет о стремлении Греции расширить территориальный воды вокруг острова Крит до 12 миль.;