Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут зайти на территорию России и проводить там военные операции

Секретарь Службы национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью СМИ заявил, что ВСУ могут зайти на территорию России.

По его словам, украинские войска могут проводить военные операции в России, если в этом возникнет необходимость.

Данилов подчеркнул, что если такие действия потребуются для защиты Украины, они будут предприняты.

При этом он отметил, что ВСУ не будут ни у кого спрашивать разрешения, а все разговоры о нежелании кого-то раздражать назвал «чушью».