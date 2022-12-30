Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут зайти на территорию России и проводить там военные операции
Секретарь Службы национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью СМИ заявил, что ВСУ могут зайти на территорию России.
По его словам, украинские войска могут проводить военные операции в России, если в этом возникнет необходимость.
Данилов подчеркнул, что если такие действия потребуются для защиты Украины, они будут предприняты.
При этом он отметил, что ВСУ не будут ни у кого спрашивать разрешения, а все разговоры о нежелании кого-то раздражать назвал «чушью».
Опубликовано: Светлана Репина
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