Минобороны Греции обвинило Турцию в провокационных угрозах
Глава Минобороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что Турция ведет себя провокационно, допуская угрозы в адрес его страны.
Он подчеркнул, что это не похоже на поведение союзника по НАТО. При этом министр отметил, что Греция не угрожает Турции.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу озвучил прямые угрозы в адрес Греции из-за расширения ее территориальных вод в Эгейском море.
В Анкаре считают, что если Афины расширят эти воды, Турция лишится доступа к международным водам.
Опубликовано: Светлана Репина
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