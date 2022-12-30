Арестович признал серьезные потери ВСУ у Артемовска и Соледара
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара ВСУ несут серьезные потери.
Он сказал, что в этих районах идут основные боевые действия, и потери украинских военных там весьма серьезные.
Арестович отметил, что по этим направлениям российские войска отчаянно атакуют, и тоже несут потери.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные готовятся сдать Артемовск.
Опубликовано: Светлана Репина
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