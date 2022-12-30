Арестович признал серьезные потери ВСУ у Артемовска и Соледара

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара ВСУ несут серьезные потери.

Он сказал, что в этих районах идут основные боевые действия, и потери украинских военных там весьма серьезные.

Арестович отметил, что по этим направлениям российские войска отчаянно атакуют, и тоже несут потери.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные готовятся сдать Артемовск.