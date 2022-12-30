Музыкант Aerosmith Стивен Тайлер стал фигурантом уголовного дела из-за изнасилования несовершеннолетней

Жертва заявила, что насилие произошло в семидесятых годах, когда ей было 16 лет, а солисту - 25.

Уголовное дело по обвинению в насилии над несовершеннолетней возбуждено против солиста рок-группы Aerosmith из США, 74-летнего отца актрисы Лив Тайлер, Стивена Тайлера, сообщает Рамблер со ссылкой на Deadline.

Жертва музыканта Джулия Холкомб рассказала, что с 1973 по 1976 годы она встречалась с фронтменом Aerosmith. Ей на тот момент ей было 16 лет, Тайлеру — 25.

Музыкант в иске обвиняется в сексуализированном насилии, а также побоях и умышленном причинении жертве морального вреда.

По закону штата Калифорния, срок давности таких дел временно отменили для лиц, которые пережили насилие в детстве и подростковом возрасте. Холкомб также призналась, что в 17 лет забеременела от Тайлера, однако музыкант вынудил ее сделать аборт под угрозой разрыва их отношений.

К слову, об этих отношениях ранее публично рассказал и сам рокер. Он написал в личных мемуарах, что "едва не женился на девочке-подростке", родители которой одобрили их отношения и даже предлагали Тайлеру временно оформить опеку над их дочерью, чтобы не быть обвиненным в педофилии.