Алексей Арестович утверждает, что украинские войска несут существенные потери при боях в Донецкой Народной республике.

Персональный советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом по решению Министерства юстиции РФ), где сообщил, что вооружённые силы Украины понесли большие потери в районе населённых пунктов Бахмут (Артемовск) и Соледар, расположенных в ДНР.

При этом Арестович подчеркнул, что группировка российских военных на Артемовском направлении также ежедневно теряет много бойцов, перманентно идущих в атаку.