Минобороны РБ: упавшая в Беларуси ракету ВСУ может быть провокацией Киева

В белорусском Министерстве обороны допустили, что падение украинской ракеты в Беларуси могло быть сознательной провокацией.

Пресс-служба Минобороны Беларуси уведомляет, что ведомство рассматривает две основные версии причин падения украинской ракеты в Брестской области, одной из которой является намеренная провокация вооружённых сил Украины. Вторая версия предполагает, что падение ракеты ВСУ в Беларуси произошло в результате несчастного случая.

В свою очередь украинская сторона заявила о готовности направить в Беларусь своих и западных специалистов для всестороннего расследования инцидента.