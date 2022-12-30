Минобороны РБ: упавшая в Беларуси ракету ВСУ может быть провокацией Киева
2022-12-30 11:13
В белорусском Министерстве обороны допустили, что падение украинской ракеты в Беларуси могло быть сознательной провокацией.
Пресс-служба Минобороны Беларуси уведомляет, что ведомство рассматривает две основные версии причин падения украинской ракеты в Брестской области, одной из которой является намеренная провокация вооружённых сил Украины. Вторая версия предполагает, что падение ракеты ВСУ в Беларуси произошло в результате несчастного случая.
В свою очередь украинская сторона заявила о готовности направить в Беларусь своих и западных специалистов для всестороннего расследования инцидента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей