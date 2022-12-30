BI: Зеленский совершил секретный звонок в США перед поездкой в Вашингтон

Издание Business Insider утверждает, что перед вылетом в Вашингтон Владимир Зеленский сделал один звонок, который остался без внимания западной прессы.

30 декабря газета Business Insider сообщила, что перед поездкой в Соединённые Штаты для встречи с Джо Байденом Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером американских республиканцев в местном Сенате Митчем Макконеллом, попытавшись убедить его в необходимости передачи активов российских бизнесменов в помощь Украине для восстановления этой страны.

Известно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал практику конфискации Западом принадлежащих Москва активов "узаконенным пиратством".