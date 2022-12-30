Макгрегор: поставка Patriot Киеву была прощальным жестом США перед поражением ВСУ

Американский полковник Дуглас Макгрегор объяснил, почему Вашингтон согласился передать Украине ЗРК Patriot.

Экс-полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор дал интервью агентству Redacted выразил мнение, что решение Джозефа Байдена направить войскам Украины американскую зенитно-ракетную установку Patriot является прощальным жестом перед скорым и неизбежным разгромом ВСУ.

По мнению Макгрегора, наличие одной системы Patriot у Киева не изменит положение дел на поле боя, однако политики Вашингтона смогут сказать, что со своей стороны они сделали всё для победы украинской армии.