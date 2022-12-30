Минобороны России: ВКС сбили самолет МиГ-29 и два вертолета ВВС Украины в ДНР

Министерство обороны России в сообщили об уничтожении МиГ-29 и два вертолета ВВС Украины в ДНР.

Истребители военно-космических сил России сбили самолет МиГ-29 и два вертолета МИ-8 Военно-воздушных сил Украины в ДНР, сообщает российское оборонное ведомство.

"Истребительной авиацией ВСК уничтожен самолет МиГ-29 ВВС Украины в районе населенного пункта Новоелизаветовка в ДНР. Две украинских вертолета Ми-8 сбито в районе населенного пункта Дружково", - говорится в сводке.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 355 самолетов и 196 вертолетов ВВС Украины.