Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
2022-12-30 13:46
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли российское село Вязовое Краснояружского района.
30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что бойцы украинской армии обстреляли село Вязовое Краснояружского района, повредив дом многодетной семьи, которую уже переселили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.
Гладков добавил, что в белгородском селе в результате атаки со стороны ВСУ также повреждены линии электропередачи и газоснабжения, на месте работают аварийные и оперативные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко