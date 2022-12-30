Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли российское село Вязовое Краснояружского района.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о том, что бойцы украинской армии обстреляли село Вязовое Краснояружского района, повредив дом многодетной семьи, которую уже переселили в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.

Гладков добавил, что в белгородском селе в результате атаки со стороны ВСУ также повреждены линии электропередачи и газоснабжения, на месте работают аварийные и оперативные службы.