Минобороны РФ: войска России нанесли массированный ракетный удар по Украине

В Министерстве обороны России сообщили о последствиях вчерашнего ракетного удара по украинским территориям.

Пресс-секретарь Минобороны РФ по вопросам спецоперации Игорь Конашенков провёл брифинг данного ведомства, в рамках которого заявил, что в минувший четверг российские войска использовали ракеты морского и воздушного базирования для нанесения ракетных ударов массового характера по военной и энергетической инфраструктуре украинского государства.

По данным Конашенкова, все намеченные цели были поражены с помощью ракетных ударов высокой точности. Также Игорь Конашенков утверждает, что российские военные смогли сорвать очередную поставку западных вооружений Киеву.