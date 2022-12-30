Песков: падение ракеты ВСУ в Беларуси вызывает обеспокоенность у Москвы

Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси.

30 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что правительство России обеспокоено инцидентом с падением украинской ракеты на территории Брестской области Беларуси. По данным Пескова, российские и белорусские войска находятся в постоянном взаимодействии и расследует случай с падением боеприпаса ВСУ в землях Союзного Государства.

29 декабря в Добрушском районе Брестской области Беларуси была обнаружена упавшая ракета армии Украины, выпущенная из комплекса С-300. Минобороны РБ прорабатывает две версии случившегося: инцидент может быть несчастным случаем или осознанной провокацией Киева.