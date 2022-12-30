В Минобороны РФ рассказали, что служащие ВКС России сбили самолёт МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР.

В пятницу, 30 декабря 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в окрестностях села Новоелизаветовка ДНР.

Помимо прочего, российская истребительная авиация сбила два украинских многоцелевых вертолёта Ми-8 недалеко от города Дружковка и села Яблоновка Донецкой Народной Республики.

Конашенков добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине российские военные уничтожили 355 самолётов и 196 вертолётов украинской стороны.