Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 вошел в состав ВКС России

Легенда мирового футбола Пеле скончался в возрасте 82 лет от последствий онкологии

Легендарный футболист Пеле из Бразилии умер на 83-м году жизни. На протяжении долгого времени он боролся с последствиями рака, но болезнь одержала верх.

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