Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 вошел в состав ВКС России
2022-12-30 14:45
Доработанный в ОАК ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 вошел в состав ВКС России.
ПАО "Туполев" (входит в состав объединенной авиастроительной корпорации) передал ВКС доработанный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в пресс-службе ОАК.
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа ПАО "Туполев" передао в ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. В самолете улучшено ряд характеристик", - говорится в сообщении.
Самолет Ту-22М3 предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами наземных и надводных целей в любых климатических условиях днем и ночью.
Опубликовано: Максим Алексеев