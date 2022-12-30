Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 вошел в состав ВКС России

APS
2022-12-30 14:45

Доработанный в ОАК ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 вошел в состав ВКС России.

ПАО "Туполев" (входит в состав объединенной авиастроительной корпорации) передал ВКС доработанный  ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в пресс-службе ОАК.

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа ПАО "Туполев" передао в ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. В самолете улучшено ряд характеристик", - говорится в сообщении.

Самолет Ту-22М3 предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами наземных и надводных целей в любых климатических условиях днем и ночью.

Опубликовано: Максим Алексеев







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