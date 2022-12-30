Судно с оборудованием для АЭС из России неделю стоит в море из-за санкций

Корабль с оборудованием для АЭС «Руппур» шестой день стоит в нейтральных водах и не может войти в порт Бангладеша из-за санкций.

Универсальный контейнеровоз Ursa Mior с оборудование для АЭС из России из-за санкций не может войти в порт Бангладеша и шестой день стоит в водах Бенгальского залива.

Контейнеровоз оказался под санкциями, так как принадлежит логистической компании Министерства обороны России.

Местное издание Prathpm Alo сообщает, что судно ожидали в порту 24 декабря. Однако незадолго до этого, власти Бангладеша получили уведомление из США, что Ursa Mior - это переименованный корабль Sparta III, принадлежащая российской компании "Оборонлогистика".

Правительство Бангладеш сообщили послу России, что "Росатомом" должен сам решать, как доставлять оборудование на строящуюся в стране АЭС "Раппур". Судно Ursa Mior в порт не войдет, подчеркнули власти Бангладеша.