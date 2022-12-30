Богомаз: ВСУ обстреляли село Кистер Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что бойцы ВСУ обстреляли село Кистер, повредив электроснабжение населённого пункта.

30 декабря губернатор Брянской области России Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле села Кистер Погарского района со стороны Вооружённых сил Украины.

Богомаз уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения Кистера нет, однако повреждено электроснабжение брянского села. На месте работают все оперативные службы.