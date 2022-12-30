Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения были нужны для усиления ВСУ

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали Украине время на военное усиление.

Он подтвердил, что Ангела Меркель была права, когда рассказала об этом журналистам.

Олланд отметил, что с 2014 года Украина увеличила военный потенциал, ее армия теперь лучше обучена и оснащена.

Он также рассказал, что после 2014 года геополитическая ситуация была неблагоприятной для Украины, а Западу требовалась передышка.