Возле Севастополя заметили стратегический беспилотник США
2022-12-30 20:09
Согласно данным сервиса Flightradar24, над Черным морем неподалеку от Севастополя летал разведывательный беспилотник США.
Сообщается, что это был БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, причем данных о точке его запуска и посадки нет.
Сервис показывает, что беспилотник взлетел недалеко от города Ното на Сицилии. Сведения о серийном номере дрона отсутствуют.
Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk оборудован аппаратурой для обнаружения наземных целей, камерами для ночной и дневной съемки.
Опубликовано: Светлана Репина