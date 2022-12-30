Возле Севастополя заметили стратегический беспилотник США

Согласно данным сервиса Flightradar24, над Черным морем неподалеку от Севастополя летал разведывательный беспилотник США.

Сообщается, что это был БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, причем данных о точке его запуска и посадки нет.

Сервис показывает, что беспилотник взлетел недалеко от города Ното на Сицилии. Сведения о серийном номере дрона отсутствуют.

Стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk оборудован аппаратурой для обнаружения наземных целей, камерами для ночной и дневной съемки.