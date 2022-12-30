Ученые назвали повседневные вещи, с которыми связано развитие рака

Исследования, проведенные в 2022 году, подтвердили аномальный рост раковых клеток при контакте с некоторыми вещами и продуктами.

Например, химические вещества, которые используются при изготовлении посуды с антипригарным покрытием, могут спровоцировать рак печени.

Ультраобработанные продукты названы опасными в плане развития рака толстой кишки у мужчин.

Риск развития рака повышают искусственные подсластители, например, аспартам. Средства для волос, которые используют чернокожие женщины, также оказались опасными.