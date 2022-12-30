Полиция нашла преступника Эндрю Тейта по коробке от пиццы

Румынская полиция сумела установить местонахождение Эндрю Тейта, которого подозревают в нескольких преступлениях, по коробке от пиццы.

Полицейские узнали, что он приехал в Румынию, из его видеоролика, размещенного в сети. В кадр попала коробка из румынской сети пиццерий Jerry's Pizza.

Тейт находится под уголовным расследованием с апреля. Его подозревают в торговле людьми, а также в других преступлениях.

По мнению румынской прокуратуры, Тейт создал преступную группу вместе со своим братом и другими людьми.